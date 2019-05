Zuhal Demir (N-VA): “Ga me niet verschuilen achter cordon sanitaire”

Op Facebook heeft Zuhal Demir in een open brief uitgelegd waarom ze het cordon sanitaire niet zomaar zal respecteren. “Ik ga me niet verschuilen achter een handtekening van politici onder een 28 jaar oud ‘cordon sanitaire’ dat ons geen stap dichter heeft gebracht bij oplossingen.”

Dinsdag begint Bart De Wever met de gesprekken over de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering. Ook Tom Van Grieken van Vlaams Belang is daarvoor uitgenodigd. De vraag of het cordon sanitaire zal sneuvelen, wordt steeds vaker gesteld.

In een Facebookpost legt N-VA-lijsttrekker Zuhal Demir uit waarom ze zich naar eigen zeggen niet wil “verschuilen” achter het cordon. Ze verwijst daarbij naar haar jeugd, toen het Vlaams Blok uitpakte met haar 70 puntenplan. “Meisjes als ik moesten in een moslimschool voorbereid worden op de terugkeer naar Turkije. Ik kan u verzekeren dat zoiets aankomt als een slag in het gezicht”. Ze is ook dankbaar dat er toen politici waren die “dit soort waanzin blokkeerden”.

Nu wil de partij van Demir gesprekken aangaan met Vlaams Belang. Die partij mag dan van naam veranderd zijn, toch lopen er bij Vlaams Belang nog mensen rond uit de tijd van het 70 puntenplan. “Dezelfde mensen die mij -en duizenden kinderen als mij- wilden terugsturen naar waar ik niet thuis was, zijn nog steeds actief binnen de partij”, klinkt het.

“Kan je daar mee praten? Heb ik niet de plicht om zoals de generatie politici voor mij om die deur potdicht te houden? Die vraag houdt me bezig. Ik verplaats me bijna automatisch in dat 16-jarig meisje dat zo kwaad en bang was om het onrecht dat het Vlaams Blok mensen wilde aandoen”, schrijft de Genkse.

Intimideren

Maar volgens Demir is er intussen ook een en ander veranderd. “Ik laat me niet meer intimideren of bang maken. Ik ben geëvolueerd en ik hoop van hen hetzelfde. Ik weet dat het kan. Mensen die meeschreven aan het 70 puntenplan, zweren het haatplan vandaag oprecht af”.

Volgens haar kaart het Vlaams Belang ook dezelfde problemen aan als N-VA. Het Vlaams Belang “monddood” maken of niet met hen in gesprek gaan, is volgens haar ook geen oplossing. Daarom gelooft ze ook niet in de strategie van het cordon. “Ik ga me niet verschuilen achter een handtekening van politici onder een 28 jaar oud ‘cordon sanitaire’ dat ons geen stap dichter heeft gebracht bij oplossingen. Daar geloof ik nu niet meer in”, zegt de Genkse politica nog.