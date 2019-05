Dankzij de ‘towelkini’ vergeet je nooit meer je handdoek om naar het strand te gaan

Waarom zou je een handdoek en een badpak meenemen naar het strand als je aan een towelkini voldoende hebt? Dat was wat de Amerikaanse designer Aria McManus in het achterhoofd had toen ze haar creatie bedacht.

Het concept van de towelkini is vrij eenvoudig: het gaat om een handdoek die ook een badpak is. Je kunt er misschien wel niet mee in het water, maar het is wel ideaal om een dagje op het strand te liggen. Achteraan heeft die towelkini trouwens een open rug zodat je die makkelijk kunt laten bruinen. Wie niet helemaal met de billen bloot wil gaan, moet dus toch nog een badpak of bikini dragen.

Maar volgens bedenker Aria McManus kun je er ook zo de stad mee in, dat bewijst ze door foto’s van haarzelf in haar creatie te delen op Instagram. Hoewel het lijkt te gaan om een uit de hand gelopen grap, is de towelkini ook echt beschikbaar. Al betaal je er flink wat geld voor: zo’n 175 euro zonder verzendingskosten. Het gaat wel telkens om een limited edition in een bepaalde kleur.