Een politiepatrouille van de zone Demerdal betrapte maandagvoormiddag op het industrieterrein een 20-jarige Diestenaar die onder invloed van drugs reed. Hij was ook in het bezit van cannabis. In opdracht van het parket van Leuven is zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Maandagavond is een 45-jarige dronken man uit Scherpenheuvel-Zichem uit het verkeer geplukt. Zijn auto werd geïmmobiliseerd. Beide bestuurders zullen zich later voor de politierechter moeten verantwoorden