Chiara Ferragni pakt uit met capsulecollectie met Lancôme

Chiara Ferragni, de bekende Italiaanse modeblogster achter The Blonde Salad, heeft via Instagram bekendgemaakt dat ze samen met Lancôme een capsulecollectie van make-up uitbrengt. De wereld kreeg ook meteen te zien wat we daarvan kunnen verwachten.

Chiara Ferragni werd dankzij haar modeblog The Blonde Salad een van de allereerste grote namen onder de bloggers en influencers, een succes dat haar geen windeieren heeft gelegd. Na samenwerkingen met Converse, Evian, Louis Vuitton en nog een resem andere merken, maakt ze nu een eerste uitstap in de wereld van de make-up.

Het gaat om een capsulecollectie voor het Franse label Lancôme en die bestaat uit lippenstiften, mascara’s en een oogschaduwpalet. Alle producten komen in een roze verpakking met daarop het oog dat haar welbekende logo is. De prijzen gaan van 31,95 tot 59,95 euro.

Op tournee

De collectie wordt eerst uitgerold via de keten Douglas in Italië en daarna is stap voor stap de rest van de wereld aan de beurt. De Italiaanse gaat in juni ook op tournee met de make-up. Zo doet ze onder meer Rome, Los Angeles, Amsterdam, Frankfurt en Madrid aan.