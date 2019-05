Yves Leterme (CD&V) vindt regeringsuitspraken Di Rupo “Zeer ongelukkig”

Dat PS-voorzitter Elio Di Rupo een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant naar voor schuift als mogelijke oplossing op federaal niveau, botst op forse kritiek aan Vlaamse kant. “Dit is een zeer ongelukkige uitspraak. Vlaanderen heeft een andere keuze gemaakt. Vanuit Wallonië nu gaan bepalen wat Vlaanderen moet doen, is het slechtste wat je kan doen”, zo zei gewezen CD&V-premier Yves Leterme dinsdag in De Ochtend.

PS-voorzitter Elio Di Rupo liet maandag op de RTBF verstaan dat een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant volgens hem de oplossing kan zijn voor de moeilijke federale regeringspuzzel.

Die uitspraak van Di Rupo lokt afwijzende reacties uit aan Vlaamse kant. Zo bestempelt oud-premier Yves Leterme het als een “zeer ongelukkige uitspraak”. “Als je België verder wil laten functioneren, moet je respect tonen voor de uitslag in Vlaanderen”, zo zei Leterme in De Ochtend. Een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant zou volgens Leterme “totaal verkeerd” zijn.

Niet onoplosbaar

Volgens Leterme is er sprake van een “zeer confederale uitslag”. “Het Franstalig landsgedeelte heeft volledig anders gestemd dan het Vlaamse landsgedeelte”, aldus Leterme. Volgens hem liggen de kaarten op federaal vlak bijzonder moeilijk. Maar onoplosbaar is het niet. “Er is in België eerder al creativiteit aan de dag gelegd, in de jaren 70 en 80. Ik vermoed dat men opnieuw creatief zal moeten zijn”.

Verder is Leterme wel verbaasd over “de snelheid waarmee het politiek vertrouwen afbrokkelt”. “De inwisselbaarheid van de mening van mensen is enorm toegenomen. En het is bijzonder jammer dat ook mijn partij daar mee het slachtoffer van is.”