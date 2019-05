Politie vindt lichaam van twee jaar lang vermiste Solange (82) in de duinen

De verdwijningszaak van Solange Hennaert (82) stevent af op een triest einde. Haar zoon Frank P. (47) bekende gisteren dat hij zijn overleden moeder in een voor wandelaars verboden duinenrij in Oostende begraven heeft. Meteen werd een zoekactie op poten gezet en iets na tien uur gisteravond werd een lichaam gevonden, wellicht dat van Solange. Onderzoek moet nu uitwijzen of de vrouw een natuurlijke dood stierf.

De Civiele Bescherming was gisteren heel de dag in de weer. De federale politie stuurde speurders en leden van het slachtofferidenti­ficatieteam. Er werd zelfs een drone ingeschakeld om te zoeken naar sporen van de plaats waar Frank P. zijn moeder begraven zou hebben.

Iets na tien uur gisteravond werd in de duinen een lichaam aangetroffen. Of het om de vermiste Solange gaat, moet het onderzoek nog uitwijzen. Maar de kans is groot dat het om de bejaarde vrouw gaat, aangezien het om de plek ging die aangewezen werd door haar eigen zoon.

Enkele uren voordien had Frank P. immers bekentenissen afgelegd. ­Zoals de speurders al vermoedden, had hij de dood van zijn moeder zorgvuldig verborgen gehouden voor de buiten­wereld. Om haar pensioen te kunnen opstrijken. Maar haar lichaam moest hij wel ergens kwijt, natuurlijk.

Moe geruzied

Aan de buren en zijn eigen dochter vertelde hij jarenlang dat zijn mama door dementie getroffen was en opgenomen in een tehuis. Waar? Dat voegde Frank er nooit aan toe. Vorig week klopte de politie aan, bezorgd omdat Solange haar nieuwe identiteitskaart maar niet kwam ophalen. Toen verklaarde P. dat zijn moeder twee jaar geleden het appartement in Bredene dat ze samen deelden verlaten had. Moe geruzied.

Nergens in het appartement, de garagebox of elders werd enig spoor van geweldpleging ontdekt. Maar ook Solange was spoorloos. Geen geldafhaling, geen aankoop, geen huurgeld. Haar bankkaart lag nog in het appartement. Kan je als 82-jarige, slecht ter been en met weinig kennissen, wetens en willens van de aardbol verdwijnen en spoorloos blijven, vroegen de speurders zich af.

Pensioen opstrijken

De speurders gingen er hoe langer hoe meer van uit dat de 82-jarige vrouw overleden was en dat haar zoon dat jarenlang stilhield om haar pensioen te kunnen opstrijken.

Blijft de vraag in welke omstandigheden de bejaarde vrouw is overleden. Oplichting van de staat en lijkverberging in geval van natuurlijk overlijden is heel wat anders dan doodslag of moord.