Betty uit ‘Big Brother’ na zes jaar terug op het podium

Na zes jaar stilte maakt Betty Owczarek haar comeback. De 43-jarige ‘Big Brother’-ster maakt haar comeback op het Kamping Kitsch Club-festival. Dat schrijft Dag Allemaal.

Kamping Kitsch Club is geen gewoon feestje, het is een grootse verkleedpartij met charmezangers en ludieke randactiviteiten. Niet meteen waar je een comeback plant, toch? “Het lijkt er soms wat over, maar het ziet er vooral leutig uit”, zegt ze aan Dag Allemaal. “En het is in Kortrijk, de stad waar ik opgegroeid ben.” Of ze zelf aan het zingen gaat, weet Betty nog niet. Voorlopig is het de bedoeling om de acts aan te kondigen.

Psychologie studeren

Waarom Betty zich de voorbije jaren in stilzwijgen hulde, nadat ze in de hitparade was beland en zelfs tweemaal aantrad in ‘Eurosong’? “Ik was de showbizz beu en ben opnieuw gaan studeren”, zegt ze. Een geslaagde zet, zo blijkt. De goedlachse blondine haalde haar diploma hoger onderwijs als psychiatrisch verpleegkundige. Maar daar stopt het niet: vanaf het najaar gaat ze opnieuw studeren. Na Kamping Kitsch volgen er dus geen nieuwe optredens meer. “Enkel als ze het lief vragen.”