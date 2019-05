Vandaag wordt worden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Schaarbeek de slotpleidooien gehouden van de laatste beklaagden. In de voormiddag is het eerst de beurt aan KV Mechelen en de beklaagde bestuurders. Na de middagpauze is het aan de club Waasland-Beveren en haar vervolgde bestuurders. Het allerlaatste woord is in principe voor speler Olivier Myny. Meester Sven Mary zal dinsdag pleiten voor het behoud van zijn spijtoptantenstatuut.