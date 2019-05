Onze columniste Anke Buckinx bevallen van zoontje

Onze columniste en radiopresentatrice op Joe Anke Buckinx (38) is bevallen. Het zoontje kreeg de naam Max mee. Buckinx en haar man Tom hebben al een dochtertje, Lou.

“Vanochtend om 6u35 uit mijn lijf geperst: Max”, schrijft Buckinx op Instagram bij een video van haar jongste telg. “Zo gelukkig en dankbaar (extra dikke merci voor Monsieur Epidurale”, klinkt het nog.

In haar column in ons weekendmagazine Sjiek beschreef Buckinx afgelopen weekend nog de laatste dagen van haar zwangerschap. “Ik kon alleen nog maar hijgen, liggen en hijgen. (En vreten, uiteraard.) Het was om van te huilen.”