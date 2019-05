Theo Francken (N-VA) pleit voor confederalisme: “Wij betalen de facturen in dit land”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), reageerde bij VRT op ‘De Ochtend’ op de oproep van PS-voorzitter Elio Di Rupo om een federale regering te vormen met aan Vlaamse kant SP.A, Groen, Open VLD en Groen. Zo’n regering zou geen meerderheid hebben aan Vlaamse kant, en Francken herhaalde wat hij daarvan dacht: “Het standpunt van mijn partij is klaar en duidelijk: zo’n regering zou het duidelijk rechtse signaal van de Vlaamse kiezer compleet negeren.”

“Tja, als dat soort oproepen al na amper 24 uur volgen… Kijk: wij betalen de facturen in dit land. De PS wil zowat alles gratis maken, en van de groene voorstellen weten we nog altijd niet wat ze nu precies betekenen. Wat we wel weten is wie de rekening mag oppikken: de Vlaming. Ik heb nogal wat goeie contacten in Wallonië en die mensen zijn geschrokken van de uitslag in Vlaanderen. Ik begrijp, en we moeten durven luisteren naar hen. Maar ook zij moeten goed luisteren naar ons.”

Francken ziet alleen in nog heil in het confederalisme. “België blijft dan nog bestaan als naam, de koning mag blijven, de Rode Duivels zullen nog altijd bestaan en defensie blijft een nationale bevoegdheid. Maar al de andere bevoegdheden verschuiven naar Vlaanderen, inclusief de sociale zekerheid en fiscaliteit. Als ze dan in Wallonië een ecologisch-communistische paradijs willen oprichten, dat ze het maar doen. Maar dan kunnen ze ook zelf de factuur betalen.”