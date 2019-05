Elfde dode van klimseizoen op Mount Everest

Het klimseizoen op de Mount Everest is goed op weg om een van de dodelijkste van de afgelopen jaren te worden. Een Amerikaanse klimmer stierf maandag tijdens de afdaling van de hoogste berg ter wereld.

Foto: AP

De 62-jarige Amerikaan Christopher John Kulish is daarmee de elfde dode dit seizoen. “Hij zag zijn laatste zonsopgang vanop de hoogste piek op aarde”, zo liet zijn broer weten.

Christopher John Kulish uit Colorado beklom de 8.848 meter hoge berg aan de Nepalese kant, de zogenaamde Southeast Ridge, die de meeste mensen beklimmen. Tijdens de afdaling met zijn medeklimmers stierf de man plotseling. Over de oorzaak van zijn overlijden is nog niets bekend.

Door het gunstige klimweer was het vorige week erg druk op de Mount Everest. Honderden alpinisten wagen de klim naar de top. Critici menen dat het té druk was tussen Camp IV en de top van de hoogste berg ter wereld en foto’s leken hen gelijk te geven. Volgens zijn broer beklom Kulish de berg echter in zo goed als ideale omstandigheden, nadat de “files” richting top opgelost waren. Niet dat het veel troost zal brengen, maar met de beklimming van de Everest was Kulish lid geworden van de “7 Summit Club”, het kransje klimmers dat de hoogste top van elk continent bedwongen heeft.

Vorig jaar kwamen vijf klimmers om het leven op de Mount Everest.