Nagenoeg geen treinen in Nederland door pensioenstaking

In Nederland rijden dinsdagochtend nagenoeg geen treinen als gevolg van de grote pensioenstaking die dinsdag om middernacht is begonnen en een etmaal zal duren. “Hier op Amsterdam Centraal is het momenteel erg rustig en ik heb gehoord dat dit ook het geval is op andere stations”, aldus een woordvoerder van het spoor. Door die staking is de ochtendspits bij de noorderburen wel al vroeg op gang gekomen. De staking in het openbaar vervoer, dinsdag, wordt woensdag gevolgd door een 24 urenstaking in verschillende sectoren.