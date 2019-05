Di Rupo ziet wel een oplossing: een federale regering zonder Vlaamse meerderheid

Ook de voorzitter van de PS, Elio Di Rupo, weet dat de vorming van een federale regering moeilijk wordt. Op termijn ziet hij maar één oplossing: een regering zonder meerderheid aan Vlaamse zijde. Zoals de eerste regering-Di Rupo dus.

Elio Di Rupo is met zijn PS aan zet om een regering te vormen in Franstalig België. Hij begint er woensdag aan. Dat zal enige tijd vergen, maar hij wil niet eindeloos wachten met het vormen van die deelregeringen, zei hij vanavond aan de RTBF. Hij wil ook niet meteen voor de meest linkse regering gaan die mogelijk is, hij wil met alle partijen praten.

Di Rupo beseft dat een linkse meerderheid in Wallonië, geen spiegelbeeld heeft in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn de linkse partijen daarvoor absoluut niet sterk genoeg. Vlaanderen stemde zondag vooral voor N-VA en Vlaams Belang.

Crisis

Zondag noemde Laurette Onkelinx dat al een regimecrisis en Di Rupo geeft haar gelijk.

“Het is een crisis want de N-VA heeft gisteren nog maar eens gezegd dat de partij het confederalisme op tafel gaat leggen. Maar wat is confederalisme? Dat is de splitsing van ons land en dat willen wij niet. Wij willen niet onderhandelen over confederalisme.”

Antisociaal

Di Rupo heeft nog een tweede probleem met de N-VA. “Daarenboven is de N-VA echt antisociaal, die partij is het tegenovergestelde van de PS.”

Een federale regering vormen met de PS en de N-VA is onmogelijk. En dus ziet Di Rupo maar één oplossing: een regering met aan Vlaamse zijde CD&V, Open VLD, SP.A en Groen. Dat is een regering die geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant. Die oplossing zal er niet meteen zijn, daar is tijd voor nodig, zegt Di Rupo. “Ik denk dat, na verloop van tijd, de oplossing daar zal liggen.” Het hangt alleen van de moed en de kracht van die vier Vlaamse partijen af volgens hem.

Ter herinnering: in de Kamer hebben N-VA en Vlaams Belang samen 43 zetels. De vier partijen die Di Rupo noemde, hebben er 41. Tel daar de PS, CDH, MR en Ecolo bij en er is een duidelijke meerderheid van 93 op 150 zetels.

Eerder was ook Jean-Marc Nollet te gast bij de RTBF. Ook de kopman van Ecolo pleitte voor een brede coalitie - zonder N-VA.