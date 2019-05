Kan Ferrari nog terugvechten in het F1-kampioenschap?

Ook in Monaco kon Ferrari geen vuist maken tegen het geweld van Mercedes. Het enige lichtpunt van het weekend voor de Scuderia was de tweede plaats van Sebastian Vettel maar wat is zijn aandeel in de crisis die Ferrari momenteel meemaakt?

In de autosport draait het erom om mens en machine perfect te laten samenwerken. Dat is onmiskenbaar het geval bij Lewis Hamilton en Mercedes, als duo domineren ze de Formule 1 sinds 2014.

Op papier zou dat bij Sebastian Vettel en Ferrari ook het geval moeten zijn, de Duitser is een viervoudig wereldkampioen en bij de legendarische Italiaanse renstal is alles voorhanden om de samenwerking te laten slagen zou je denken.

Toch kunnen we niet naast het feit kijken dat bij Mercedes alles op rolletjes lijkt te lopen en dat ze bij Ferrari de blunders blijven opstapelen. Op het hoogste niveau zijn het dikwijls de kleinste verschillen die het onderscheid maken tussen winst en verlies.

Na de GP van Monaco werd aan Sebastian Vettel de vraag gesteld wat hij zelf nog zou kunnen verbeteren om misschien die laatste procentjes te vinden.

“Ik ben een deel van het team, ik sta daar niet boven,” aldus Vettel. “Ik heb dit jaar al moeilijke momenten beleefd toen ik in gevecht was met mijn eigen auto. Ik heb nog niet het niveau bereikt waarop ik me comfortabeler voel en ik betere prestaties uit de auto kan krijgen. Dat heeft ook te maken met het feit dat we het moeilijk hebben om de auto in het juiste venster te krijgen.”

Eens dat het geval is voelt hij zich beter en kan hij beter de limieten opzoeken, het probleem is echter dat dat zelden het geval is.

“Dat ligt aan een combinatie van verschillende dingen,” gaat de Duitser verder. “Om te beginnen hebben we te weinig performance, dat zou ons al helpen om de banden in het juiste venster te krijgen. Het is geen geheim dat dat dit jaar moeilijker geworden is.”

“Ik voel dat er potentieel in de auto zit en er is ook meer potentieel in het team. Zoals ik eerder al zei ben ik daar ook een deel van, we moeten gewoon samen hard blijven werken.”

“Zelfs als we het tij kunnen keren zal dat niet van de ene dag op de andere gebeuren. We moeten hard werken en op de details letten om korter bij te kunnen komen. Eens we daar in geslaagd zijn kunnen we ze onder druk beginnen te zetten,” besluit Vettel.

