In één dag 40 gedetineerden omgekomen bij geweld in Braziliaanse gevangenissen

Minstens 55 gedetineerden zijn zondag en maandag in gevangenissen in de Braziliaanse deelstaat Amazonas omgekomen na rellen. Dat melden de lokale autoriteiten.

Op de lichamen van de slachtoffers zijn tekenen van verstikking gevonden, laten de autoriteiten weten in een mededeling. Zondag ging het om 15 doden en maandag om nog eens een veertigtal, in vier gevangenissen. Zeker 27 van de slachtoffers verbleven in het complex Antonio Trindade nabij Manaus, de hoofdstad van de deelstaat.

De federale overheid heeft de ordediensten naar de staat gestuurd, waar de afgelopen dagen opstoten waren in de gevangenissen.

De Braziliaanse gevangenissen zijn overbevolkt en smerig, en er is veel geweld tussen criminele bendes.