Eén kind overleden en bijna twintig gewonden na mesaanval in Japan

Zeker één kind is omgekomen nadat het werd aangevallen door een man met een mes in Kawasaki, een stad in de buurt van Tokio. Ook de dader zou omgekomen zijn. Nog eens een twintigtal anderen raakten gewond.

Een woordvoerder van de brandweer van Kawasaki zegt aan AFP dat er om 7.44 uur lokale tijd een oproep binnenkwam dat vier kinderen van een basisschool neergestoken waren. Zeker één kind is gestorven.

Een vrouw van in de 40 en drie meisjes van 6 jaar zijn enkelen van de gewonden. Ze zijn zwaargewond, voornamelijk aan het hoofd en de nek, verklaart Takehito Otsubo, adjunct-directeur van het ziekenhuis waar ze werden opgenomen.

De dader kwam om nadat hij was opgepakt. Hij stierf aan de verwondingen die hij bij zichzelf had toegebracht. Er werden twee messen aangetroffen. Over het motief van de vijftiger is nog geen duidelijkheid.

Het incident vond plaats tijdens de ochtendspits aan een bushalte.

De Amerikaanse president Donald Trump, die dinsdag zijn vierdaags staatsbezoek aan Japan afrondt, zei dat “de Amerikanen aan de kant van het Japanse volk staan en huilen voor de slachtoffers en hun families”.

