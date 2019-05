Trump-aanhangers bouwen eigen muur aan grens met Mexico

Een Amerikaan is gestart met de bouw van het eerste deel van een muur aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. De muur wordt gefinancierd door aanhangers van president Donald Trump.

“Het is de Amerikaanse manier om te zeggen: ‘Congres, u draagt niets bij en wij vechten ervoor. We zullen de muur zelf bouwen’”, verklaart Jeff Allen, de mede-eigenaar van de grond waarop de muur wordt gebouwd.

Allen is vastbesloten om de Amerikaanse president te helpen om een “grote en fantastische muur” te bouwen aan de grens en startte afgelopen weekend zelf met de werken in de stad Sunland Park, vlak bij het Mexicaase Ciudad Juarez. De muur zal 800 meter lang zijn en voldoen aan dezelfde criteria als de hekken die de overheid bouwde.

Het project wordt gefinancierd door de organisatie We Build The Wall. Online werd al meer dan 22 miljoen dollar ingezameld. De voormalige adviseur van Trump, Steve Bannon, is de voorzitter van de adviesraad van het bedrijf.

De Amerikaanse president wil met de muur harder optreden tegen illegale migratie, drugssmokkel en mensenhandel, maar stoot steeds opnieuw op juridische hindernissen en tegenstand van de Democraten.

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP