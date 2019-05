Marleen Merckx heeft aandoening waardoor ze geen gezichten herkent, Gert en James testen dat

Marleen Merckx, die maandagavond te gast was in ‘Gert late night’, lijdt aan prosopagnosie of gezichtsblindheid, een zeldzame aandoening waardoor ze moeite heeft bij het herinneren van gezichten. Naar eigen zeggen heeft ze het “niet zo heel erg”. Dat wilden Gert Verhulst en James Cooke eens testen.

Herkent ze Line Ellegiers, de actrice van wie ze al zes maanden de schoonmoeder speelt in 40-45, Mark, die al 23 jaar haar vaste kapper is, en Ivan Pecknick, die al twintig jaar haar buurman en vriend is, als die een pruik op zetten?