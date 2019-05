Raadkamer beslist vandaag of Stijn Stijnen naar rechtbank moet voor stalking

Hasselt - De raadkamer in Hasselt beslist dinsdag of ex-doelman en nu voetbaltrainer Stijn Stijnen naar de rechtbank moet om zich te verantwoorden voor stalking en een poging tot afpersing.

Het dossier speelt zich af tussen Sporting Hasselt en ex-voorzitter Bart Casters tegen voormalig Hasselt-trainer Stijn Stijnen (nu trainer van Patro Eisden). Zowel het parket van Limburg als Sporting Hasselt en Casters vroegen de doorverwijzing van Stijnen naar de rechtbank.

De feiten dateren van de periode dat Stijnen actief was bij Sporting Hasselt. Stijnen verliet de club niet in de beste verstandhouding. Hij had zijn inziens nog geld tegoed en stuurde sms’en naar toenmalig voorzitter Bart Casters en een ander bestuurslid.

Sporting Hasselt en Casters met raadsman Luk Delbrouck zijn van mening dat er wel degelijk sprake is van stalking en een afpersingspoging. Advocaat Walter Van Steenbrugge vroeg de buitenvervolgingstelling van zin cliënt Stijn Stijnen.

Behalve wegens stalking werd tegen de ex-doelman ook een klacht ingediend wegens een poging tot afpersing. In oktober vorig jaar was bijkomend onderzoek gevraagd en daarom belandde de zaak ruim twee weken geleden opnieuw voor de raadkamer. Stijn Stijnen woonde de zitting toen persoonlijk bij met zijn raadsman Van Steenbrugge.