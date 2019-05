Het is KRC Genk blijkbaar menens om ook volgend seizoen zijn verworven status met hand en tand te verdedigen. Racing, Zulte Waregem en Theo Bongonda hebben een mondeling akkoord bereikt over een transfer. En het mag wat kosten. De landskampioen zou om en nabij de 7 miljoen euro op tafel leggen. Daarmee is Bongonda de duurste transfer ooit tussen twee Belgische clubs.