HasseltDe man achter het succes van Vlaams Belang in Limburg is Chris Janssens. Sinds maandag maakt hij deel uit van het driekoppige onderhandelingsteam van zijn partij. “Voor het eerst in de geschiedenis zitten twee Vlaams-nationalistische partijen dicht bij een meerderheid in het Vlaams Parlement. We moeten dat momentum nu grijpen.”