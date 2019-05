Ruben Bemelmans speelt interclub in Excelsior Hasselt na uitschakeling in Parijs

Bekend volk op de tenniscourt in Excelsior Hasselt. Niemand minder dan Ruben Bemelmans speelde zondag interclub in derde nationale. Het was al van 2015 geleden dat hij nog eens meespeelde. “Door de vroege uitschakeling in Roland Garros was ik vrij. Ik doe dit met alle plezier, want Excelsior blijft de club van mijn hart”, reageert Ruben.