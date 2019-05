Wekenlang kampeerde Ava Max (25), echte naam Amanda Koci, aan de top van de Belgische hitlijsten met ‘Sweet But Psycho’. Ook opvolger ‘So Am I’ doet het goed en in de herfst volgt dan haar eerste album. “Op school was ik de ‘weirdo’, die iedereen pestte. Dat litteken heb ik lang meegedragen.”