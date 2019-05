Britt en Kimberly van Middenschool Leopoldsburg eindigen tweede op wedstrijd Natuur en Wetenschap

Leopoldsburg - Woensdag 22 mei 2019 is een dag die Britt Vanvelthoven en Kimberly Smets, leerlingen van het tweede jaar Latijn van de Middenschool van het GO!, niet snel zullen vergeten. Die dag moesten de meisjes hun schriftelijk werkje met als titel 'De wondere wereld van autisme' presenteren en verdedigen op de jaarlijkse wedstrijd van wetenschappelijke uiteenzettingen, georganiseerd door de vzw Natuur en Wetenschap. Gastheer van het gebeuren was BASF Antwerpen.

Vanaf het moment dat Britt en Kimberly het goede nieuws vernamen, gingen ze meteen aan de slag. Teksten bedenken, een passende Powerpoint maken, repeteren thuis en in de klas... Aan alles merkte je dat ze er voor de volle honderd procent voor gingen. Na elk oefenmoment was er vooruitgang.

Met veel zin, maar ook met heel veel zenuwen, vertrokken de meisjes, samen met enkele ouders en hun begeleidende leerkracht op 22 mei naar Antwerpen. “Als we maar niet als eerste moeten spreken”, was de angst van Britt en Kimberly. Geen van beiden durfde het aan om een papiertje te trekken dat hun beurt bepaalde. De leerkracht moest het dan maar doen. Het werd de tweede beurt.

Na een prachtprestatie van Britt en Kimberly en na het bekijken van de andere kandidaten, waren de supporters er zeker van. Dit moest een hoge plaats opleveren, en dat werd het ook. De tweede plaats was voor de meisjes van de Middenschool. Hun inzet werd beloond met een boekenpakket, een diploma, een envelop met euro’s en eeuwig respect van hun leerkracht Bart Vangrieken.