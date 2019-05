Toen 196 miljoen, nu 514,5 miljoen euro op één selfie

Precies vijf jaar geleden publiceerden we deze selfie in de krant, toen de Rode Duivels net voor het WK in Brazilië voet aan grond zetten voor een oefenkamp in Zweden. Eden Hazard kiekte zichzelf toen met een aantal ploegmaats . We telden hun transferwaarde toen op (volgens Transfermarkt.com) en kwamen in totaal aan 196 miljoen euro. Een bedrag dat vijf jaar later overtroffen wordt door de huidige marktwaarde van Hazard en De Bruyne, samen goed voor 300 miljoen. Grootste stijger is De Bruyne, die in 2014 17 miljoen waard was en nu 150 miljoen moet kosten. Drie Rode Duivels zijn vandaag minder waard dan vijf jaar geleden: Anthony Vanden Borre, Mousa Dembélé en Marouane Felaini.