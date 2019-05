KLM geeft jurk een vliegtuigzitje en redt zo huwelijk

Een Nederlandse bruid heeft de afgelopen nachten geen oog dichtgedaan omdat ze haar peperdure trouwjurk niet mee mocht nemen in de cabine van een KLM-vlucht naar Nice. Volgende week trouwt de vrouw in de Franse badplaats Cannes, maar zag de festiviteiten bijna in het water vallen. Bijna, want de vliegmaatschappij komt nu met een oplossing. “De bruid zal enorm blij en opgelucht zijn.”

“Het is een peperdure designjurk van behoorlijke omvang”, legt weddingplanner Vivian ter Huurne uit. “Die mag zeker niet worden gevouwen en natuurlijk ook niet kwijtraken. Daarom wilde de bruid de jurk draperen over de stoel naast zich, maar dat mocht eerst niet. Ze was ontroostbaar.”

Het was voor de bruid geen optie om tijdelijk afstand te doen van de jurk en deze te laten vervoeren door een koerier, volgens de weddingplanner. “Ze is zo zorgzaam voor de jurk als een moeder voor haar kind.” Zelf meerijden met de jurk naast zich op een stoel was ook geen optie voor de bruid.

KLM stelt in de veiligheidsvoorwaarden duidelijk dat trouwjurken op Europese vluchten alleen in het ruim meegenomen mogen worden, omdat er geen plek is in opbergbakken. Als rondslingerend los object op een stoel kunnen ze een gevaar opleveren bij noodprocedures en evacuaties.

Uitzondering

Ter Huurne smeekte bij KLM om een uitzondering. “Het gaat om het bruidspaar met een tiental familieleden op die vlucht naar Nice, allemaal in de businessclass. Daar is de middenstoel vrij, dus dan gaat de jurk prima passen. In totaal vliegen er zestig mensen mee naar de bruiloft.” Het bruidspaar wenst vanwege hun bekendheid in de sportwereld verder anoniem te blijven.

Een woordvoerder van de maatschappij liet zondagavond weten dat er “voor één keer een uitzondering wordt gemaakt.”

Weddingplanner Ter Huurne is enorm opgelucht dat KLM de hand over het hart strijkt en de kostbare jurk een plekje in de cabine geeft. “Ik mag niet zeggen hoe de jurk er precies uitziet, maar ik kan wel verklappen dat hij prachtig is.” De weddingplanner riep via sociale media de hulp in om een oplossing te vinden.