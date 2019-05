Briefjes van 100 en 200 euro zien er straks anders uit

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat dinsdag nieuwe biljetten van 100 en 200 euro op de markt brengen. Deze biljetten zijn beter beveiligd tegen namaak.

“Ze zijn compacter en makkelijker te hanteren. Hun kleuren zijn feller en ze zijn beter beveiligd”, klinkt het. Qua thema blijven ze hetzelfde. Elk biljet focust op een architecturale stijl. De nieuwe biljetten worden door van de Nationale Bank in detail voorgesteld. Hierover vindt dinsdag een persconferentie plaats, om 13.30 uur in het museum van de NBB aan de Warmoesberg in Brussel.