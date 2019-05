Televisiemaakster Elke Neuville richt brief aan Vlaams Belang-stemmers: “Mag ik jullie kortzichtig noemen?”

Televisiemaakster Elke Neuville heeft in een veel gedeelde Facebookpost het woord gericht tot de “18 procent” van de Belgen die op Vlaams Belang gestemd hebben. Ze noemt hen kortzichtig, en somt op waarom.

“Beste 18 procent”, vat de maakster van Iedereen Beroemd haar post op Facebook aan. “Natuurlijk zijn jullie niet allemaal racisten. En natuurlijk was het jullie vooral ook om het signaal te doen, tegen de arrogantie van de traditionele politieke partijen, de inefficiënte structuren en de oude politieke graaicultuur. En natuurlijk staat er meer in het partijprogramma van Vlaams Belang dan botweg ‘alle vreemdelingen buiten’.”

Daarop begint Neuville enkele programmapunten op te sommen. “De herinvoering van de doodstraf staat er ook in, de mogelijkheid tot chemische castratie, een pleidooi tegen abortus en euthanasie, een sociale zekerheid gekoppeld aan arbeidsprestatie, beperking van werkloosheidsuitkering tot 2 jaar, een uitholling van de vakbonden, minder samenwerking tussen Europese lidstaten, versoepeling van de wapenwet.”

“Maar een stemhokje is doorgaans te krap voor enige nuance. Door dat bolletje te kleuren, hebt u natuurlijk wel dat volledige programma stilzwijgend onderschreven. En dat maakt het moeilijk om uw proteststem te lezen, of om er zelfs iets mee aan te vangen in de toekomst. Mag ik u daarom toch een heel klein beetje kortzichtig noemen, ook al is dat dan weer onbeleefd of pretentieus of kortzichtig van mezelf.”

Ze sluit af met vriendelijke groeten van “de 82 procent”.