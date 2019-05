Lode Ceyssens (CD&V): “Analyse binnen partij moet grondig gebeuren”

Volgens Lode Ceyssens (CD&V), lijsttrekker voor het Vlaams parlement in Limburg, dringt een grondige analyse van de verkiezingsuitslag zich op voor zijn partij. “Er is afgesproken binnen de partij dat we de verkiezingsuitslag heel grondig gaan analyseren”, zegt Ceyssens.

“Ik heb een heel dubbel gevoel. Ik heb enorm veel berichtjes met felicitaties voor mijn persoonlijke score gekregen. Anderzijds is er natuurlijk een grote ontgoocheling in het partijresultaat”, reageert Ceyssens. “Ik had wel verwacht dat Vlaams Belang ging stijgen, maar een dergelijke grote opkomst is natuurlijk gigantisch. De winst is vooral bij N-VA gehaald, dat de grote verliezer is in Limburg. Maar ook wij delen met een daling van 4 procent een stuk in de klappen.”

Het is nog onduidelijk of de christendemocraten bereid zijn om in een Vlaamse of federale regering te stappen. “Er is een signaal van de kiezer waar je niet langsheen kunt kijken”, zegt Ceyssens. “Als het gaat om coalities maken, moeten we heel bescheiden zijn en een afwachtende houding aannemen. Wij zijn absoluut niet aan zet.”

CD&V-voorzitter Wouter Beke kondigde al aan dat hij wellicht geen kandidaat is om zichzelf op te volgen. “We hadden sowieso al voorzittersverkiezingen gepland en die zullen plaatsvinden. Wouter heeft zelf gezegd dat de kans klein is dat hij nog kandidaat zal zijn, maar hij wacht ook de conclusies van het intern rapport af”, besluit Ceyssens.

