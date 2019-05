Hoe scoorden de partijen van de Limburgse lijsttrekkers in hun eigen gemeente? Niet altijd even goed, zo blijkt. De Open VLD van Patrick Dewael strandt in Tongeren op de vierde plaats voor de federale verkiezingen. De SP.A van Meryame Kitir doet het niet beter in Genk, en de CD&V van Wouter Beke moet in Leopoldsburg genoegen nemen met een derde plek. De best scorende partij in Leopoldsburg is het Vlaams Belang.