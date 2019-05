Politicoloog Sofie Hennau: regeringsvorming wordt moeilijk

De regeringsvorming voor zowel de Vlaamse als de federale verkiezingen belooft een moeilijke klus te worden. Dat zegt politicoloog Sofie Hennau van de Universiteit Hasselt. In Vlaanderen is N-VA incontournable. N-VA en Vlaams Belang hebben samen geen meerderheid. Een verderzetting van de huidige coalitie zou kunnen, maar dat zou dan een 'coalitie van de verliezers' zijn. Op federaal vlak is het nog ingewikkelder. Daar kan een brede, Bourgondische coalitie, met N-VA, zoals in Hasselt en in Antwerpen.