Limburg stemde nog nooit zo rechts: wie zijn de Vlaams Belang-stemmers

Leopoldsburg / Ham -

Limburg stemde nog nooit zo extreemrechts. In liefst acht gemeenten is Vlaams Belang de grootste. In Ham en Leopoldsburg - nochtans CD&V-bastions, die laatste zelfs thuisbasis van Wouter Beke - kaapte Vlaams Belang meer dan een kwart van de stemmen weg. “Dat het cordon nu eindelijk maar eens doorbroken wordt.”