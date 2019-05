Genkenaar Chris Janssens maakt deel uit van het driekoppig team van Vlaams Belang dat moet onderhandelen over mogelijke deelname aan de Vlaamse regering. Janssens haalde de op twee na beste verkiezingsuitslag in zijn partij en ziet dat meteen verzilverd in een belangrijke onderhandelingspositie. Het Vlaams Belang wil alle opties openhouden en legt nog geen eisenpakket op tafel in afwachting van het gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever.