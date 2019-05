Riemst -

De hulpdiensten rukten maandag om 18.30 uur uit voor een ongeval in de Kanaalstraat in Vroenhoven. Daar verloor een bestuurder de controle over het stuur. Het voertuig ging van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij die klap raakte de automobilist gewond en een ziekenwagen kwam ter plaatse voor verzorging. Het voertuig moest getakeld worden.