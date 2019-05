Rode Duivel Christian Kabasele reageert op verkiezingsuitslag: “Dit doet pijn, we willen geen Vlaams team en een Waals”

Het Vlaams Belang was de grote winnaar van de verkiezingen van zondag 26 mei. Tot frustratie van Rode Duivel Christian Kabasele, die reageerde bij de collega’s van de RTBF.

“Het doet pijn omdat we de afgelopen jaren succesvol zijn geweest om het Vlaams Belang terug te dringen”, aldus de verdediger van het Engelse Watford. “Ze worden de tweede partij van Vlaanderen, wat zeer zorgwekkend is. Stemmen voor dit soort partijen is een trend die zich beetje bij beetje heeft verspreid. Dit is helaas een gevecht dat heel moeilijk zal zijn om te winnen. Mensen denken dat alle voetballers miljonairs zijn. Wanneer je een boodschap wil verspreiden, is het soms moeilijk om daarin te lukken omdat mensen denken dat wij de problemen van het dagelijke leven niet kennen en dat anderen beter geplaatst zijn. We mogen niet opgeven.”

De Rode Duivel is een voorvechter tegen discriminatie en racisme. “Het nationale team is wat ons land vertegenwoordigt”, vindt Kabasele. “De waarden die we daarbij dragen en in het Belgische voetbal zijn niet de waarden die deze partijen willen overbrengen. We proberen, wanneer we bijvoorbeeld jonge mensen ontmoeten, waarden over te brengen van delen en mensen in moeilijkheden te helpen. Deze stemming laat niemand onverschillig. We zijn allemaal heel trots om voor België te spelen en we hebben een beetje angst om het land verdeeld te zien. We willen geen Vlaams team en een Waals. We moeten de Belgische kleuren hoog in het vaandel dragen, dat hebben we gezien tijdens het WK.”