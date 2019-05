Krijgt Ronny Van Geneugden binnenkort een functie in de sportieve of technische staf van Lommel SK? De club en de 50-jarige Genkenaar zouden dicht bij een samenwerkingsakkoord staan. Van Geneugden is oud-speler van Lommel en was als trainer onder meer actief bij Racing Genk, OHL en Waasland-Beveren. Van 2017 tot dit jaar was hij bondscoach van het Oost-Afrikaanse Malawi.