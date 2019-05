Zestien maanden cel voor dertiger die zijn vriendin en zoontje jaar lang bedreigde

De dertiger maakte het leven van de vrouw, met wie hij al vier jaar lang een knipperlichtrelatie had, vanaf de zomer van 2016 een jaar lang onmogelijk.

“Dit is een schrijnend geval van interfamiliaal geweld”, zo zei de advocaat van de vrouw vorige maand tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse strafrechter. “Hij is in haar leven gekomen en heeft haar helemaal geïsoleerd. Zo maakte hij ruzie met haar netwerk en haar moeder en heeft hij haar psychisch met de grond gelijk gemaakt”, aldus meester Delbrouck.

De man, die een drank- en drugsprobleem had, sloeg zijn vriendin en het zoontje regelmatig. De vrouw beëindigde de relatie meermaals, maar ging steeds terug naar haar vriend omwille van het kind. Het kind werd ook de inzet van een rechtszaak voor de familierechter waar hij het omgangsrecht met zijn zoontje verloor.

In de aanloop naar en de nasleep van die uitspraak stuurde de dertiger berichten waarin hij dreigde om haar zoon af te pakken en haar appartement te verbouwen. De man dreigde ook met geweld als hij zijn vriendin aan de schoolpoort zou zien staan. Hij ging ook regelmatig bonken op de deur van zijn ex en zette dan telkens de hele buurt op stelten. Het werd op een bepaald moment zo erg dat de vrouw enkele maanden lang niet meer naar buiten durfde gaan.

De ex-vrouw en haar zoontje leden heel hard door de bedreigingen en het geweld. Hiervoor moet de dertiger een schadevergoeding van 6.385 euro betalen.