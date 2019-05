Meer rust in huis? Donkerblauw helpt om te ontspannen

Wie na een drukke werkdag wil onthaasten in een interieur dat rust uitstraalt, doet er goed aan om een muur in een donkerblauwe tint te verven of te behangen. Dat blijkt althans uit een onderzoek aan de universiteit van Sussex, waaraan meer 26.000 mensen uit honderd verschillende landen deelnamen.

In opdracht van het overkoepelende ‘The World’s Favourite Colour Project’ van de Britse papierfabrikant GF Smith, polste een team onderzoekers welke emoties en gevoelens een reeks kleuren opwekten bij de deelnemers. Ze kwamen tot de vaststelling dat donkerblauw bij velen een gevoel van kalmte teweegbrengt.

“Mensen associëren het met de oceaan of een sterrenhemel. Eerder onderzoek toonde al aan dat donkerblauw de hartslag kan verlagen”, aldus onderzoekster Anna Franklin. Let wel: deze donkere tint kan een ruimte optisch verkleinen. Werk met keuraccenten in plaats van vier muren in dezelfde kleur om dat effect te voorkomen.

Hoewel er geen specifieke blauwe tint of kleurencode wordt genoemd, wordt marineblauw naar voor geschoven als de relaxerende schakering bij uitstek. Andere kleuren worden dan weer met andere gevoelens in verband gebracht. Zo wordt groen vaak geassocieerd met een toekomstvisie - ideaal voor in een werkgerelateerde omgeving. Oranje- en paarstinten wekken een gevoel van luxe op, terwijl donkerrood en felle rozeschakeringen doen denken aan passie en eerder thuishoren in de slaapkamer.