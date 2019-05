Patrick Dewael (Open Vld): “Niet water en vuur proberen te verzoenen”

Patrick Dewael geraakte als enige Open Vld’er in Limburg verkozen voor de Kamer. Hij sluit een samenwerking met Vlaams Belang uit. “Onze uitgangspunten en de essentie van onze partij staan haaks op datgene wat Vlaams Belang wil. Het heeft geen zin om te zeggen dat we ermee gaan praten”, zegt Dewael aan Belga.

Open Vld verliest in Limburg één Kamerzetel. In het Vlaams Parlement behouden de liberalen hun twee Limburgse zetels. “Wij hebben globaal gezien als Open Vld toch terrein moeten prijsgeven. We houden wel stand in Limburg. Wij hebben ongeveer hetzelfde percentage, maar met de zetelverdeling verliezen wij één zetel. Dat is zeer jammer voor Nele Lijnen”, reageert Dewael.

De burgemeester van Tongeren legt de oorzaak van de opmars van Vlaams Belang vooral bij N-VA. “N-VA heeft de regering doen vallen op een thema van Vlaams Belang, dus daarmee versterkt men die partij. Kiezers denken altijd dat het origineel beter is dan de kopie”, zegt Dewael. “Het migratiebeleid is een moeilijk beleid, maar met het Marrakesh-pact heeft N-VA de angst voor vreemdelingen leven in geblazen. N-VA profiteert daar zelf niet van, maar Vlaams Belang gaat met die bonus lopen.”

Dewael wil net als zijn partijgenoten niet samenwerken met het Vlaams Belang. “Wij willen samenwerken met veel mensen, maar Vlaams Belang is een partij die diametraal staat op de liberale waarden. Je moet niet water en vuur met elkaar proberen te verzoenen”, stelt Dewael. “Dat is zuiver op inhoudelijke basis, zoals op het vlak van migratiebeleid. Ook op sociaaleconomisch vlak, waar zij op links de sp.a voorbijsteken. Als het maar opbrengt, zullen ze zeggen.”