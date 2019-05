Manege 'Dagen van het paard' opent splinternieuwe buitenpiste

Leopoldsburg - Op 25 mei werd de nieuwe buitenpiste van Manege Dagen van het paard in Leopoldsburg feestelijk geopend door de schepen van Sport, Sara Verbeeck. Het officiële gedeelte werd gevolgd door een show op de nieuwe piste door de plaatselijke ruiters van de club.

Tijdens de show kwam de ponyclub als eerste aan de beurt met een dressuurproef, gevolgd door een spiegelproef springen. Dan was het de beurt aan Francis Das met zijn 4-jarig springpaard Poseidon van de Geenmeerse Velden, met een spectaculaire demo-springen. De afsluiter was voor Astrid Steylen met haar Fries paard Vasco. Zij toonde een stijlvolle kuur op muziek. Na de show konden de leden nog nagenieten van een glaasje bubbels, aangeboden door de club. Vanaf heden kan dus iedereen komen rijden in deze buitenpiste. De eerste springwedstrijd zal doorgaan op 20 en 21 juli.