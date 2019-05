Wouter Beke (CD&V): “De kans is klein dat ik opnieuw kandidaat-voorzitter zal zijn”

Huidig CD&V-voorzitter Wouter Beke zal zich niet kandidaat stellen voor de komende CD&V-voorzittersverkiezingen. “De kans is klein dat ik opnieuw kandidaat-voorzitter zal zijn”, zegt hij.

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft maandag na de vergadering van het partijbestuur aangekondigd dat er een grondige analyse komt van het volgens hem ontgoochelende verkiezingsresultaat. “Deze uitslag vraagt om introspectie. Voor CD&V is het geen business as usual. We zullen binnen de partij een diepgaande analyse maken van deze nederlaag, om daaruit de juiste conclusies te trekken.

Binnen die analyse zal ook gevraagd worden om voorzittersverkiezingen in het vooruitzicht te stellen. Zolang er geen nieuwe verkiezingen gebeurd zijn, blijft CD&V onverkort achter voorzitter Wouter Beke staan”, luidt het in een mededeling die Beke zelf voorlas.

De voorzittersverkiezingen waren sowieso gepland na de verkiezingen van gisteren, maar het is opvallend dat Beke dit uitdrukkelijk vermeldt. Beke benadrukte ook dat het resultaat lang niet de verhoopte 20% heeft opgeleverd, maar wees er wel op dat Hilde Crevits een stevig resultaat behaalde en van CD&V in West-Vlaanderen de grootste partij maakte. Op de vraag of Crevits voorzitter gaat worden, wou Crevits zelf niet vooruitlopen.

Over regeringsdeelname of niet zei Beke dat CD&V zich bescheiden gaat opstellen. Hij wacht op initiatieven. Indien er uitnodigingen komen zal hijzelf én Hilde Crevits de gesprekken voeren.

Enkelingen eisten op de verkiezingsavond zijn ontslag na het teleurstellend resultaat. In zijn thuisstad Leopoldsburg krijgt Wouter Beke een tik van 4,3 procentpunt. In heel de provincie Limburg kan hij als lijsttrekker van de Kamerlijst de meubels ook niet redden en verliest CD&V 4,04 procent.

