Hasselt - Dinsdagavond verzamelt de Hasseltse gemeenteraad voor haar mei-zitting. Twee agendapunten springen daarbij in het oog. Er is het RUP dat het vervolg van de bouwwerken aan de Blauwe Boulevard moet richting geven. Ongetwijfeld wordt hierover een potje gediscussieerd. Daarnaast is er de aanbesteding van de werken voor de Grote Markt. En er zijn, zoals steeds enkele vragen, die na de verkiezingen best pittig kunnen zijn. Volg het hier LIVE vanaf 20 uur.