Rapertingen

Hasselt - Zaterdag 25 mei werd de Dag van de Buren in Residentie Wisseveld gevierd.

Een 16-tal bewoners van Wisseveld hadden om 18 uur verzamelen geblazen bij de Fifth Avenue in Hasselt, voor een gezellig en lekker etentje. De bedoeling van deze bijeenkomst was, dat de bewoners elkaar nog beter leerden kennen en dat nieuwe bewoners konden merken dat ze snel worden opgenomen in de residentie. Na enkele uurtjes werd de bijeenkomst beëindigd en keerden alle bewoners weer huiswaarts.