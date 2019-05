Vanuit het niets heeft Erik Gilissen (50) uit Beringen voor Vlaams Belang een zitje behaald in de Kamer. Nergens prijkte Erik op een affiche, hij zit nog geen jaar in de politiek en amper een mens die hem kent. Wie is de man op wie 9.733 Limburgers stemden?

Erik is 50, programmeur bij een groot bedrijf in Heusden, vrijgezel, woont in een onopvallend huis in Koersel, zijn moeder van 72 verblijft er ook. Zijn passie is alles wat met computers en digitale printing ...