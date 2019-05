Kaat Van den Eynde opende in haar huiskamer in Runkst een vegan restaurant. Ze werkt samen met Merwt, de boerenmarkt die zes keer per jaar door de stad Hasselt wordt georganiseerd.

Kaat Van den Eynde (57) is regentes plastische opvoeding, maar was vrijwel altijd in de horeca aan de slag. Momenteel werkt ze parttime in lunchbar De Sladerij in Hasselt, waar ze salades samenstelt. ...