Weer nieuwe naam in Operatie Aderlass? Oostenrijkse politie ondervraagt ex-wereldkampioen Super-G

De Oostenrijkse politie heeft afgelopen vrijdag skiër Hannes Reichelt op de rooster gelegd. Mogelijk kaderde de ondervraging in Operatie Aderlass, een dopingzaak die in februari losbarstte met een politie-inval op het WK noordse ski.

In Kronen Zeitung zegt de 38-jarige Reichelt, die in 2015 wereldkampioen Super-G werd, dat hij niet weet waarom de speurders hun pijlen op hem richtten. “Ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Ik weet alleen dat ik niets verkeerd heb gedaan. Ik heb nooit verboden middelen genomen. Het tegenovergestelde is waar: ik check zelfs altijd elk hoestsiroopje om te verzekeren dat alles in orde is.”

De Oostenrijkse skifederatie blijft vooralsnog achter Reichelt staan en zegt geen info te hebben over een mogelijke dopinginbreuk door de skiër. “Zoals vele anderen is hij dit jaar al meermaals getest. Het vermoeden van onschuld geldt tot bewijs van het tegendeel.