50én Maaseik op bezoek in regeringsbunker en bij klokkengieterij

Maaseik - Een mooie dag uit; zo was onze uitstap naar de Eifel. De indrukwekkende bunker uit de tijd van de Koude Oorlog was koud en kil, maar indrukwekkend om te zien en te beleven hoe men zich in de jaren 60 voorbereidde op een komende atoomoorlog.

De interessante rondleiding door deze immens grote bunker van meer liefst 17 km lang duurde bijna twee uur. Verbazend om te zien hoeveel nog intact gebleven is en hoe men in die tijd dacht de bevolking deels te kunnen redden. De eeuwenoude abdij van Steinfeld was dan een verademing en de eenvoudige lunch smaakvol.

Na een mooie rit door de kleur- en heuvelrijke Hoof Eifel bezochten we de Eifeler Glockengiesserei. De deskundige gids vertelde het eeuwenoude verhaal van het gieten van klokken en hoe de tonen op elkaar worden afgestemd. Manderscheid met de twee opmerkelijke kastelen tegen de rotsen aangebouwd was een fotoplaatje waard en in een goed restaurant met forellenvijvers genoten we van een smaakvol diner.

Op 4 juni bezoeken we de betonfabriek Ebema in Zutendaal, op 12 juni Imkerij Elize’s Garden, op 27 juni is er een daguitstap gepland naar de Ardennen en van 1 tot en met 5 juli gaan we uitwaaien op het Waddeneiland Vlieland. Wilt u weten wie we zijn? Kijk dan bij www.50enm.be of ontvang onze ledenbrief of bel 0472/69.17.15 of 0498/40.95.75 of 0476/31.16.44 of mail info@50enm.be