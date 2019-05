Limburgse acteurs en actrices in internationaal filmproject 'Bitter love'

Hasselt - Hasselt/Bree/Beringen – Zondagnamiddag 26 mei werd in WestPunt aan de Kanaalkom in Hasselt een nieuw internationaal filmproject voorgesteld door producer/scriptwriter Donka Stankovski uit Antwerpen. Deze plaats werd speciaal uitgekozen omdat drie van de hoofdacteurs afkomstig zijn uit onze provincie.

Het project, onder regie van de Siciliaan Simone Cusumano, betreft de opname van de Engelstalige film 'Bitter love' in drie verschillende landen (België, Frankrijk en Italië) en met een internationale cast, onder wie drie Limburgers. De onderwerpen, van stalking, kidnapping, corruptie tot misbruik, mishandeling, verkrachting en zelfs moord, zijn zeer actuele maatschappelijke thema’s, zeker na wat er enkele weken geleden weer gebeurd is met Julie Van Espen.

Aan het script werd meer dan anderhalf jaar lang gewerkt en de eerste opnames zullen starten in september. Bedoeling is dat de film begin 2020 in de zalen zal uitkomen en dat er nadien nog een serie van zal volgen, waar de verdere ontwikkelingen van de hoofdpersonages kunnen worden opgevolgd. De film heeft vooral de bedoeling verschillende maatschappelijke problemen aan te klagen, waarin velen, voornamelijk vrouwen zich zullen herkennen. Het is een aanklacht tegen geweld tegen vrouwen en hopelijk zal het aankaarten van dit thema niet enkel slachtoffers helpen, maar ook daders tot inkeer brengen.

Het is een film met weinig budget en dus werd er gekozen om te werken met minder bekende en minder ervaren acteurs en actrices. Van de actrices heeft enkel de Bulgaarse hoofrolspeelster Vanya Stoyanova, die de bitch Alexandra neerzet in de film, reeds ervaring opgedaan in een serie in eigen land. Naast een rol voor de producer, Donka zelf en één voor Kat Melis uit Antwerpen, gaan de belangrijkste rollen naar drie Limburgers! Barbara Monica Rodriguez uit Beringen speelt Kathy en Nadia Kherouach uit Bree speelt Monica. Voor hen is het een hele uitdaging om vrouwen te vertolken die een zwaar, dramatisch leven hebben gehad en die dan elkaar terug ontmoeten op Sicilië samen met andere vriendinnen van vroeger. De derde Limburger is Gioele Piperno uit Bree. Hij vertolkt de rol van detective Ace, die een verkrachtingszaak onderzoekt. Hij volgde toneelschool en heeft ook al enkele films en kortfilms op zijn conto staan. Als bijberoep doet hij momenteel camerawerk voor o.m. bedrijven.

Op de foto van rechts naar links al zittend de 3 Limburgse acteurs, Nadia, Gioele en Barbara Monica