Brussels Noordstation ontruimd na bommelding, ook Brusselse tunnels dicht

Het treinstation Brussel-Noord wordt ontruimd vanwege een bommelding. Ook de Brusselse tunnels zijn afgesloten. Dat meldt de federale politie.

Het station wordt ontruimd, op vraag van de politie”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Het treinverkeer kan voorlopig blijven rijden, maar er is gevraagd om de treinen niet te laten stoppen. Het is nog afwachten wat het effect gaat zijn op de spits straks. Zolang het treinverkeer niet onderbroken wordt, zou dit geen al te grote problemen mogen opleveren.”

Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB meldt dat het Noordstation op politiebevel niet bediend wordt en vraagt de reizigers zich naar de halte WTC te begeven.

Ook de wegtunnels in Brussel worden gesloten omdat het personeel van Brussel Mobiliteit in het stationsgebouw gevestigd is. “Vanwege een incident zijn de Brusselse wegentunnels afgesloten voor het verkeer, uit veiligheidsoverwegingen”, zegt Mobiris op Twitter.

Alle openbaar vervoer is er stilgelegd. Aangezien het personeel van Brussel Mobiliteit, dat de Brusselse tunnels beheert, ook in het stationsgebouw huist, werden de tunnels afgesloten voor verkeer. De treinen rijden wel nog door het station, maar houden er geen halt, meldt de NMBS.

Dadelijk meer.