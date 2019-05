Twee bestuurders rijden weg van SLim-controles in Heusden-Zolder

Bij de SLim-controle in de politiezone Heusden-Zolder zijn twee vluchtende bestuurders achtervolgd. Een auto werd in Hasselt aan de kant gehaald. De bestuurder was niet onder invloed en de boorddocumenten van zijn auto waren in orde. Hij was evenwel gekend bij ons voor onverantwoord rijgedrag. Het parket besliste om zijn rijbewijs niet onmiddellijk in te trekken. Ter hoogte van het klaverblad werd een tweede voertuig geïnterpelleerd voor een ploeg van een andere zone. Tijdens de controles werden 224 bestuurders op alcohol gecontroleerd. Zes bestuurders moesten hun auto drie uur aan de kant laten staan. Evenveel krijgen een rijverbod van zes uur. Het rijbewijs van een bestuurder werd voor 15 dagen ingetrokken.